فيديو جديد لداعش.. طفلان فرنسيان يصفيان سجينين

في آخر إصدارات داعش الدموية، نشر التنظيم الإرهابي فيديو يظهر عملية إعدام لسجينين سوريين على أيدي طفلين فرنسيين في منطقة ما بمدينة حلب السورية، بحسب ما أظهر الفيديو.

ونشر الجناح الدعائي لدى التنظيم الفيديو تحت عنوان "على خطى والدي" على صفحاته عبر "تويتر" و"فيسبوك". وظهر في اللقطات الطفلان وهما يتلقيان دروساً في إحدى القاعات ويتدربان على حمل السلاح وإطلاق النار في منطقة نائية، بحسب صحيفة "دايلي ميل".

وفي نهاية الفيديو، استعد الصبيان لإتمام عملية الإعدام بإطلاق النار على رجلين هما بحسب التنظيم جواسيس، وفور قولهما "بسم الله" قاما بإطلاق النار.