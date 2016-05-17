أردوغان: سنحمي كيليس الحدودية بأنفسنا ونتغلب على داعش

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا ستأخذ على عاتقها التصدي للهجمات على بلدة كيليس الحدودية مع سوريا إذا لم تتلق أي مساعدة من الخارج، في مؤشر على أن أنقرة ربما تكون على استعداد للتحرك ضد تنظيم "داعش" بمفردها.

وقال أردوغان خلال اجتماع وزاري دولي في اسطنبول: "سنتغلب على داعش. سنحل هذه المسألة بأنفسنا إذا لم نحصل على مساعدة لمنع هذه الصواريخ من ضرب كيليس".

وتعرضت كيليس، التي تقع على الجانب الآخر من منطقة يسيطر عليها التنظيم من سوريا، لهجمات صاروخية متكررة في الأسابيع الأخيرة. ويقول مسؤولون أتراك إن أنقرة بحاجة لمزيد من المساعدة من التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، لحماية حدودها.