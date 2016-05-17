المرصد السوري: 50 قتيلاً في اشتباكات بين فصائل معارضة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن معارك بين جماعات من المعارضة المسلحة إلى الشرق من دمشق أودت بحياة أكثر من 50 شخصا، أمس الاثنين.

وتدور معارك عنيفة منذ 28 نيسان/إبريل بين جيش الاسلام الذي يعد الفصيل الأقوى في الغوطة الشرقية، وفصيلي "فيلق الرحمن" و"جيش الفسطاط" المنضويين في تحالف مع فصائل إسلامية أخرى على رأسها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا).

وبدأت الاشتباكات إثر هجمات عدة شنها فصيل "فيلق الرحمن" على مقرات "جيش الإسلام".

وبحسب عبد الرحمن، تسبب "الصراع المستمر على النفوذ" بين هذه الفصائل منذ نحو ثلاثة أسابيع بمقتل أكثر من 500 مقاتل و12 مدنيا على الأقل، على الرغم من وساطات تقدم بها أهالي المنطقة وخروج تظاهرات مطالبة بإنهاء الاقتتال.

ودعا جيش الإسلام، الذي يتولى أحد قيادييه محمد علوش مهمة كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف، فيلق الرحمن الى قبول مبادرة تقدم بها المنسق العام للهيئة رياض حجاب "لرأب الصدع ومعالجة الأزمة التي تعصف بالغوطة الشرقية".

وقال في بيان الثلاثاء "لبى جيش الإسلام الدعوة التي وجهت له.. حرصا منه على ايقاف نزيف الدم بين الإخوة".

وأضاف "لكن الإخوة في فيلق الرحمن رفضوا المبادرة بكليتها" داعيا إياهم إلى "قبول المبادرة وعدم وضع العقبات في طريق الحل".

ويحاصر جيش النظام السوري مناطق عدة في ريف دمشق منذ العام 2013، كلها تحت سيطرة فصائل مقاتلة غالبيتها إسلامية. وأبرز المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية هي مدن وبلدات دوما وعربين وزملكا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ منتصف آذار/ مارس 2011 تسبب بمقتل أكثر من 270 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.