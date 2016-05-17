تركيا تعتقل 7 عناصر من داعش بينهم جلاّد

اعتقلت قوات الأمن التركية سبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، بينهم جلاّد ومسؤول كبير في جنوب شرق البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعتقلين دخلوا إلى تركيا عبر الأراضي السورية، حيث اعتقلتهم وحدات من شرطة مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في منطقة " إيلازيغ" وسط البلاد، ووضعتهم قيد الاحتجاز المؤقت، وكان بحوزتهم العديد من الوثائق.

يشار إلى أن من بين المعتقلين شخصا يشتبه بأنه ارتكب إعدامات لحساب "داعش" في سوريا، وفق وكالة الأناضول. كذلك يشتبه في أن الموقوفين عقدوا اجتماعات عدة بهدف تجنيد أعضاء جدد لحساب التنظيم.