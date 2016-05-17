سوريا.. انفجارات تهز حقل الشاعر الذي تسيطر عليه داعش

هزت انفجارات ضخمة مساء الاثنين حقل الشاعر الغازي الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في وسط سوريا، واكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان التنظيم المتطرف قام بهذه التفجيرات.

ويعتبر حقل الشاعر احد اكبر حقول الغاز في محافظة حمص، ويشهد معارك عنيفة بين التنظيم وقوات النظام السوري.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قام تنظيم داعش بثلاثة تفجيرات يعتقد انها استهدفت آبار الغاز".

وسمعت اصوات الانفجارات في مدينة تدمر الواقعة على بعد نحو خمسين كيلومترا جنوب شرق حقل الشاعر.

وكان الجيش السوري استعاد تدمر بمساعدة الطيران الروسي في نهاية اذار/مارس الماضي من داعش.

واستولى داعش على حقل الشاعر مطلع ايار/مايو، وتسعى القوات الحكومية مع المليشيات المتحالفة معها لاستعادته.

واعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) الاثنين ان قوات النظام استعادت تلة غرب الحقل الغازي من دون ان تشير الى انفجارات.

