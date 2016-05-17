مقتل 8 مدنيين في مجزرة جديدة للنظام بحي السكري في حلب

قتل 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وجرح أكثر من 20 آخرين، مساء أمس الاثنين، نتيجة سقوط صاروخ باليستي من طراز "فيل" في حي "السكري" على أحد المباني السكنية مصدره قوات النظام في حلب.

وقال رئيس الطبابة الشرعية في حلب، أبو جعفر كحيل، في تصريح لـ"زمان الوصل"، إن بين الضحايا الذين تم نقلهم إلى مقر الطبابة الشرعية أمس عائلة مؤلفة من فاطمة عبدالناصر جلول (35 عاماً)، وطفلتها حلا عمر جمعة (10 أعوام)، حسين محمد جمعة (30 عاماً).

وأشار ناشطون في حلب إلى أن فرق الدفاع المدني في المدينة عملت حتى فجر اليوم الثلاثاء على رفع الأنقاض التي خلفها سقوط الصاروخ على المبنى السكني، وانتشال جثث العالقين تحته، وإنقاذ الجرحى ونقلهم إلى المشافي الميدانية.

وتواصل قوات النظام والميليشيات المساندة لها استهداف مخيم "حندرات" بالقذائف المدفعية، في حين شن الطيران الحربي عدة غارات جوية على المنطقة.