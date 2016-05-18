الأمم المتحدة: إلقاء المساعدات جواً "آخر الحلول"

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الثلاثاء أن لجوء المنظمة الدولية إلى إلقاء المساعدات الإنسانية جواً في سوريا سيكون "آخر الحلول".

وقال دوجاريك "إنه آخر الحلول"، بسبب كلفته الباهظة وافتقاره إلى الدقة وضرورة تنسيق هذه العملية في شكل جيد مع المجموعات المتنازعة على الأرض.

وأضاف "إذا لم نستطع (إيصال المساعدات) براً سنعمد إلى إلقائها جواً (...) لكننا نفضل الوصول من طريق البر في شكل حر تماماً".

ومنذ بداية أبريل، نفذ برنامج الأغذية العالمي 33 عملية ألقى خلالها مساعدات إنسانية لمدينة دير الزور في شرق سوريا التي يسيطر عليها تنظيم داعش.

ولاحظ دوجاريك أن هذه العمليات كانت "ناجحة" رغم الصعوبات.

وجاء كلامه رداً على سؤال حول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الثلاثاء في فيينا على هامش اجتماع لمجموعة الدعم الدولية لسوريا.

وأعلن كيري أن المناطق التي تحاصرها قوات النظام في سوريا ستتلقى مساعدات غذائية دولية من الجو، إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من الوصول إليها براً.