17 ألف معتقل في سجون الأسد و"الوضع مأساوي"

وصف رئيس عمليات الصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط روبير مارديني الوضع في المناطق السورية المحاصرة بالمأساوي، على الرغم من ارتفاع وتيرة تسليم المساعدات للمدنيين السوريين. وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت عددا كبيرا من المعتقلين في سجون النظام، معربا عن استعداد اللجنة للعب دور في تسهيل أي عملية تبادل.

وكشف أن مسؤولي الصليب الأحمر قاموا بتسع زيارات لسجون مركزية يديرها النظام السوري العام الماضي، فيها أكثر من 15 ألف معتقل، إضافة لسجنين يضمان ما يقارب ألفي معتقل.

إلى ذلك، أضاف مارديني أن المنظمة استطاعت تسليم مساعدات إنسانية لعدد كبير من المدنيين السوريين المحاصرين، واصفاً الوضع بالمأساوي، مؤكداً أن المنظمة ستكثف من عملياتها على الأرض. وأوضح أن الصليب الأحمر سلم مساعدات إنسانية لـ2.6 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بزيادة 60% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وتابع أن المنظمة الدولية نفذت هذا العام 14 عملية تسليم مساعدات لمناطق ساخنة من بينها مدينة حلب.

إلقاء المساعدات جواً

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ برنامج جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي يحاصرها النظام والميليشيات الداعمة له في حال لم تصل المساعدات عن طريق البر.

كما أعلنت الأمم المتحدة أن عملية إلقاء المساعدات الإنسانية جوا في سوريا ستكون آخر الحلول، وذلك بسبب الكلفة الباهظة وافتقارها للدقة. إضافة إلى ضرورة تنسيق مثل هذه العمليات مع المجموعات المتنازعة على الأرض.