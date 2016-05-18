سوريا.. "الأغذية العالمي" جاهز لإسقاط المساعدات جواً

أكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بعد يوم على دعوة المجموعة الدولية لدعم سوريا إلى إسقاط مساعدات جواً لمساعدة المحاصرين في سوريا إذا استمر النظام بعرقلة إيصالها براً، استعداده لإسقاط المساعدات، مشيراً إلى أن هذا الحل يجب أن يكون الملاذ الأخير.

ورحبت المنظمة الدولية بجهود المجتمعين في فيينا لإنجاح عمليات إيصال المساعدات إلى المحاصرين في سوريا، مشددة على جاهزية طواقمها لتنفيذ المهام الإنسانية الهادفة إلى فك الحصار عن العائلات المحاصرة منذ أشهر. كما أكدت على التزامها بالعمل مع الأطراف كافة لضمان نجاح مهامها.

من جهتها، أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات بيانا شددت فيه على ضرورة الإسراع بإسقاط المواد الغذائية إلى المدن المحاصرة عبر الطائرات، وفق ما جاء في بيان فيينا في حال استمرار النظام بمنع وصول المساعدات.

وأعلنت الهيئة في بيان، تعقيباً على اجتماع فيينا، التزامها بالحل السياسي، مشددة على دور إيران وروسيا السلبي تجاه الصراع السوري من خلال وقوفهما إلى جانب نظام الأسد ومشاركتهما بالمجازر بحق المدنيين السوريين. كذلك اعتبرت أن بيان فيينا يحمل النظام السوري مسؤولية عذابات آلاف السوريين، إذ إنه الطرف الوحيد في سوريا الذي يحاصر المدن ويجوع المدنيين لأغراض سياسية وعسكرية.