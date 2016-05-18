قذائف وصواريخ الأسد تمطر داريا

سيطرت قوات النظام السوري على مزارع بلدة بزينة في الغوطة الشرقية عقب اشتباكات خاضتها مع فصائل المعارضة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن قوات الأسد استهدفت أيضاً مناطق في جرود الجراجير بالقلمون الغربي دون أنباء عن وقوع إصابات.

كما أشار إلى أن قوات النظام استهدفت مناطق في مدينة داريا بالغوطة الغربية بنحو 34 قذيفة، بالتزامن مع نحو 10 صواريخ من نوع أرض - أرض.

وفي وقت سابق، أعلن المرصد أن معارك بين فصائل مسلحة معارضة للنظام إلى الشرق من دمشق أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصاً الاثنين، مما يرفع حصيلة ضحايا هذه المعارك منذ أواخر نيسان/أبريل إلى أكثر من 500 قتيل.

ويهدد القتال المندلع بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن سيطرة فصائل المعارضة على الغوطة المحاصرة.