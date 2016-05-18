قوات الأسد تسيطر على مزارع بلدة بزينة بالغوطة الشرقية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام سيطرت على مزارع بلدة بزينة في الغوطة الشرقية بعد اشتباكات خاضتها مع فصائل معارضة مسلحة.

تزامن ذلك مع مواصلة فصائل معارضة اقتتالها الداخلي بالمنطقة نفسها، فقد قتل 50 مسلحاً معارضاً ومدنيان خلال اشتباكات عنيفة بين فصائل معارضة. وقال المرصد إن الاشتباكات في الغوطة الشرقية بين "جيش الإسلام" من جهة و"فيلق الرحمن" و"جيش الفسطاط "من جهة ثانية مستمرة، حيث سقط ليل الاثنين العدد الأكبر من القتلى بين الجانبين، ما يرفع حصيلة ضحايا هذه المعارك منذ أواخر أبريل إلى أكثر من 500 قتيل.

وفي ريف دمشق الغربي، قصفت قوات النظام مخيم خان الشيخ بقذائف المدفعية والهاون، سقطت إحداها على حافلة يستقلها مدنيون، ما أدى إلى مقتل 7 منهم بينهم امرأة وطفلان، وإصابة آخرين بجروح، كما تعرض أوتوستراد السلام ومحيط المخيم لأكثر من 12 غارة جوية، فضلاً عن عشرات البراميل المتفجرة ألقتها مروحيات النظام الحربية على المخيم لم يسلم منها حتى مستشفى الدكتور زياد البقاعي الذي خرج عن الخدمة بشكل كامل بعد استهدافه بشكل مباشر بأربعة براميل متفجرة.

وفي حلب قتل مدنيان وجرح عشرات آخرون باستهداف طائرات حربية روسية وسورية طريق الكاستيلو شمال مدينة حلب، ما أسفر عن قطع الطريق بين حلب وريفها الغربي، كما نجم عن الغارات تدمير مخيم حندرات.

أما في ريف حماة الجنوبي، فقد سيطرت فصائل معارضة على حواجز محطة القطار والبنايات والمداجن في محيط بلدة حربنفسة بعد معارك عنيفة مع قوات النظام.