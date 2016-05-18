معركة الرقة قريبة.. واحتمال وصول 100 جندي أميركي

أعلن رئيس الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، صباح الثلاثاء، وصوله إلى منزله في مدينة "كوباني" عين العرب (150 كلم شمال شرق حلب) وسط تشديد أمني.

وقال مصدر خاص للجان التنسيق، إن مسلم اجتمع، ظهر الثلاثاء، مع وفد عسكري من التحالف الدولي في مركز القيادة قرب معمل الإسمنت في قرية خراب عشق جنوبي شرقي مدينة كوباني "عين العرب".

فيما أعرب المصدر أيضا أن الاجتماع هدف لبدء معركة ضد تنظيم داعش في محافظة الرقة، مشيراً إلى احتمال وصول 100 جندي أميركي في وقت لاحق.

وكان مسلم قد وصل فجر الثلاثاء إلى مطار القامشلي الواقع تحت سيطرة قوات الأسد.

وقال مسلم الشهر الماضي، إن "قوات سوريا الديمقراطية" تستعد مع التحالف (الدولي بقيادة واشنطن) لتحرير الرقة، مشيراً إلى ضرورة انضمام سكان الرقة العرب إلى "سوريا الديمقراطية" التي تضم بين 40 و50 ألف مقاتل.