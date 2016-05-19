دي ميستورا: الإسقاط الجوي "ملاذنا" لإيصال المساعدات

تعهد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، باللجوء لخيار "الملاذ الأخير" بإسقاط المساعدات من الجو ونقل المساعدات بالطائرات، إذا لم يتحسن الوضع على صعيد الوصول للمناطق المحاصرة في سوريا، بحلول الأول من يونيو ولم يستبعد تجاهل اعتراضات النظام.



وأضاف أنه إذا لم يتحسن الوضع من ناحية دخول المساعدات وإعادة تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية فإن مصداقية الجولة المقبلة من محادثات السلام ستكون محل شك.



لكن دي ميستورا قال إنه لن يتخلى عن المحادثات وإنه بانتظار الموعد المناسب.