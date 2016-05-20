بالفيديو .. هذه سوريا بكل بساطة

راج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو من إنتاج "أكاديمية آفاق للتطوير والتغيير" تحت عنوان (سوريا ببساطة. لماذا وصلت سوريا إلى هنا؟)، الفيديو منجز عن طريق الغرافيك يلخص ما يحدث بسوريا حاليا وإرهاصات الوضع منذ حكم حافظ الأسد.

ونشرت "أكاديمية الآفاق" الفيديو مرفوقا بنص فحواه أن "القتل في سوريا لم يبدأ مع انطلاق الثورة في آذار 2011، بل بدأ مع استلام حافظ الأسد للسلطة في انقلاب عام 1970 ليدشن ثلاثة عقود من حكم سوريا بالحديد والنار خلفت عشرات آلاف الضحايا المغيبين والمهجرين في أحداث دموية لم يخرج منها إلى الإعلام وقتها إلا القليل".

وتابعت الجهة الناشرة "لم يختلف الأمر مع بشار الأسد الذي "ورث" عن أبيه "الجمهورية" منذ مطلع القرن الحالي، والفارق الوحيد بين ما حدث بعد انطلاق الثورة وبعد استلام حافظ الأسد الحكم أن عمليات القتل التي ينفذها النظام تجري تحت سمع وبصر العالم "المتحضر" الذي قرر معاقبة الشعب السوري لأنه طالب بالحرية والكرامة".