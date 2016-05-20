جيش الإسلام: النصرة تحاول استئصالنا من الشمال السوري

كشف كبير مفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات وممثل جيش الإسلام محمد علوش عن أن التقدم الذي حققته قوات النظام السوري في مناطق الغوطة وسيطرتها على عدد من القرى والبلدات، جاء إثر انسحاب فيلق الرحمن بالكامل من الجبهات الأمامية، بعد إبعاده لمقاتلي جيش الإسلام منها.

وأكد علوش في حديث لقناة "الحدث" أن جبهة النصرة تحاول من خلال المعارك في غوطة دمشق بالتعاون مع فيلق الرحمن استئصال جيش الإسلام، وذلك على غرار ما فعلت مع العديد من فصائل الجيش الحر (حوالي 13 فصيلاً) في الشمال السوري.

وأضاف أن جبهة النصرة وفيلق الرحمن يسعيان للقضاء على جيش الإسلام لاتهامه بالخيانة على خلفية مشاركته في المفاوضات.