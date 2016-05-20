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البنتاغون يرفض شن غارات مشتركة مع موسكو في سوريا

المصدر: العربية.نت
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر
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رفضت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الجمعة، دعوة روسية لشن غارات مشتركة مع موسكو في سوريا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال إن بلاده اقترحت على الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده البدء في شنّ ضربات جوية مشتركة في سوريا، اعتبارا من 25 مايو لاستهداف جبهة النصرة وغيرها من الجماعات التي لا تلتزم بوقف إطلاق النار.

يأتي تصريح وزير الدفاع الروسي في الوقت الذي يخرق (حليفه) النظام السوري الهدنة في مناطق عدة بسوريا.

وتقترح روسيا أن تستهدف هذه الضربات أيضا قوافل الأسلحة بما في ذلك التي تعبر إلى سوريا من تركيا. وقال شويغو إن الاقتراح طرح بالتنسيق مع النظام السوري وجرت مناقشته مع خبراء عسكريين أميركيين في العاصمة الأردنية عمان.

وقال شويغو خلال اجتماع بوزارة الدفاع نقله التلفزيون الروسي إن روسيا تحتفظ بحق قصف المسلحين الذين لا يلتزمون بوقف إطلاق النار في سوريا من جانب واحد.

كلمات دالّة

#روسيا, #سوريا, #داعش, #النظام السوري, #أميركا, #التحالف

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