منشورات "تحذير" فوق الرقة.. واستعدادات لضرب قلعة داعش

يبدو أن معركة تحرير الرقة أضحت على نار حامية، فبعد تصريحات للمتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي العقيد ستيف وارين قبل أيام قليلة (14 مايو) عن عيش داعش أياماً معدودة، وأن حالة طوارئ تضرب معقله في الرقة شمال سوريا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات التحالف الدولي ألقت منشورات فوق مدينة الرقة تطالب فيها السكان بالمغادرة، تحسباً لعملية جوية محتملة.

يذكر أن الحديث عن تحرير الرقة بدأ "جدياً" في 26 أبريل الماضي، بعد دخول رتل عسكري مؤلف من 13 عربة تابعة للميلشيات الكردية إلى مدينة تل أبيض التي تبعد 55 كم عن مدينة الرقة باتجاه الغرب وعن مدينة حلب 150 كم باتجاه الشرق، قادمة من مدينة رأس العين.

كما شن المقاتلون الأكراد في 26 أبريل هجوماً في محيط مدينة عين عيسى شمال مدينة الرقة، إلا أن التنظيم صده .

وكانت العربية.نت نشرت في 27 أبريل صوراً تظهر استنفار داعش ورفعه الشوادر فوق بعض الأحياء تمويهاً من أجل تفادي أي ضربات جوية لطائرات من دون طيار تستهدف عناصره أو مراكزه.