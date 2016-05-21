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التحالف ينفذ 14 ضربة جوية ضد داعش بسوريا والعراق

المصدر: واشنطن - رويترز
غارة سابقة للتحالف على منشأة تابعة للتنظيم
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قال الجيش الأميركي إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا يوم الجمعة 18 ضربة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسبع ضربات في سوريا.

وجاء في بيان الجيش أن 4 ضربات في العراق وقعت قرب الموصل واستهدفت 4 وحدات تكتيكية و3 مركبات تابعة للتنظيم.

وأضاف البيان أن 4 ضربات في سوريا كانت قرب الرقة وأصابت مستودعا للأسلحة ونقطة تفتيش تابعين لتنظيم داعش.

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