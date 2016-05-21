التحالف ينفذ 14 ضربة جوية ضد داعش بسوريا والعراق

قال الجيش الأميركي إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا يوم الجمعة 18 ضربة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسبع ضربات في سوريا.



وجاء في بيان الجيش أن 4 ضربات في العراق وقعت قرب الموصل واستهدفت 4 وحدات تكتيكية و3 مركبات تابعة للتنظيم.



وأضاف البيان أن 4 ضربات في سوريا كانت قرب الرقة وأصابت مستودعا للأسلحة ونقطة تفتيش تابعين لتنظيم داعش.