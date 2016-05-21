فنانة عالمية تفاجئ نظام الأسد بصورة غير متوقعة!

نشرت الفنانة البوليفية والتي تقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ سنوات وظهرت في عدة أفلام أنتجت هناك، كارلا أورتيز، صورة التقطتها في دمشق، يظهر فيها ماسح أحذية يقوم بتلميع حذائها. وكتبت إلى جانب الصورة كلاماً يعني القدرة على الحب رغم الحرب.

علماً أن الفنانة المذكورة كانت التقت وزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي، وتم التقاط صور لها مع الوزير، وتم نشرها رسمياً على موقع الوزارة الإلكتروني، إلا أن الفنانة لم تنشر على حسابها الفيسبوكي أي صورة من هذا القبيل. ولا يوجد حتى الساعة إلا صورتها وماسح الأحذية، وصورة أخرى لها وهي تلتقط الياسمين الشامي.

ولم يجد وزير إعلام الأسد ما يقوله لفنانة عالمية تزور دمشق، بعد أن التقاها رسمياً في مكتبه، إلا بأن "الفنان عمر الشريف المعروف أنه مصري ولكنه سوري من دمشق القديمة".

وذلك في خبر نشر على الموقع الرسمي لوزارة الإعلام السورية على الإنترنت يعود إلى 18 من الجاري، مع صورة تجمع الوزير بالممثلة العالمية.

وكانت الفنانة والمنتجة البوليفية كارلا أورتيز، قد قامت بزيارة عمل إلى دمشق من أجل إنتاج برنامج عن النساء في سوريا، وتحديدا فترة الحرب الأخيرة. تبعاً لما ورد في خبر الوزارة المنشور.

لم يقتصر "استثمار" نظام الأسد لزيارة ممثلة هوليودية إلى البلاد من أجل استغلالها وتلميع صورته، بأي شكل من الأشكال، على لقائها بصفة رسمية، فحسب، بل تم تصوير الممثلة داخل أحد البيوت التراثية الدمشقية العريقة، وتظهر صورة سابقة للأسد في خلفيتها.

يشار إلى أن الفنانة لم تنشر حتى الآن، على حسابها الفيسبوكي، صورة لها مع الوزير، ولا الصورة التي تُظهر صورة سابقة للأسد في الخلفية.

ولم يعلم السبب الذي دفع بالفنانة الشهيرة إلى نشر صورة ماسح الأحذية في دمشق، وهو يقوم بتلميع حذائها، كما يظهر في الصورة.

لكن على الرغم من ذلك، وعلى الفور سارعت كل وسائل الإعلام التابعة للأسد أو المتحالفة معه، كوسائل إعلام إيرانية، إلى نشر صورة للفنانة العالمية وإظهار صورة سابقة للأسد في خلفية تلك الصورة.