فيديو من حمص.. إضرابنا عن الطعام مستمر حتى فك الحصار

دخل إضراب الـ13 شاباً عن الطعام في ريف حمص يومه الثاني عشر، وكانت مجموعة من 13 شابا أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام في ريف حمص للتضامن مع المحاصرين في سوريا من قبل النظام السوري.

وصوّر المضربون عن الطعام فيديو وجهوا من خلاله دعوة إلى المنظمات الإنسانية وإلى السوريين، وطلبوا تحركاً سلمياً في العالم من أجل لفت النظر لموتى الجوع في سوريا عامة، وفي حي الوعر الحمصي خاصة.

وقال طارق بدرخان (المنظم للإضراب) لـ"العربية.نت": "لن نتوقف عن الإضراب حتى لو متنا إلى أن يتم إدخال الطعام إلى الوعر وبقية المناطق المحاصرة في سوريا، هدفنا أن يعرف أهلنا في المناطق المحاصرة أننا نشعر بهم، وأننا متضامنون معهم".

يذكر أنه يوجد في الوعر المحاصر وحده 100 ألف مدني محاصرون، من بينهم 1500 طفل معرضون للخطر بسبب عدم توفر الحليب.