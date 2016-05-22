الأسد يستهدف طريقا يؤدي لحلب بأعنف الضربات منذ فبراير

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول بالمعارضة، إن ضربات جوية استهدفت الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة بمدينة حلب اليوم الأحد، في أعنف قصف بالمنطقة منذ فبراير/ شباط.

ويعرّض القصف الدخول لمنطقة يعيش فيها نحو 300 ألف سوري للخطر.

وذكرت المصادر أن طائرات حربية روسية نفذت الهجمات على طريق الكاستيلو الذي لا يزال مفتوحا لكنه خطير.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي دفاع روس وسوريين.

وأشار المرصد إلى أن ضربات جوية متصاعدة تستهدف الطريق منذ أسبوع، لكن هجوم اليوم الأحد هو الأعنف حتى الآن.