سوريا.. معارك بمختلف الجبهات بين جميع الأطراف

شهدت سوريا في الساعات الأخيرة تصعيدا عسكريا في عدة جبهات، حيث تتواصل المعارك العنيفة بين قوات النظام وحلفائه من جهة، وداعش من جهة أخرى في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، وتتركز الاشتباكات بين الطرفين بمحيط حقل جزل النفطي بريف حمص الشرقي.

وتتبادل القوات النظامية والفصائل المسلحة في درعا، القصف على المناطق التي يسيطر عليها الطرفان.

فيما يتعرض الريف الجنوبي لحماة لقصف جوي مكثف من قوات النظام، لاسيما على مناطق حربنفسه والزارة.

وتستمر اشتباكات متقطعة بين النظام والفصائل المسلحة في أطراف ومحيط داريا.

في المقابل، جدد الثوار قصفهم على حي الشيخ مقصود في حلب الواقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي.

واستهدفت سيارة مفخخة حاجزا لعناصر "الأسايش" الكردية في منطقة عالية بالريف الشرقي لبلدة تل تمر في الحسكة.