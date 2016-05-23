واشنطن تنفي مناقشة شن عمليات مشتركة مع روسيا في سوريا

نفت الخارجية الأميركية مناقشة شن عمليات مشتركة في سوريا مع الجانب الروسي وذلك ردا على ما ذكرته وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي جون كيري هاتفياً مقترحات موسكو للقيام بعمليات مشتركة ضد المسلحين الذين لا يلتزمون بوقف إطلاق النار في سوريا.

كما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة دعت روسيا اليوم الاثنين للضغط على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لوقف الغارات الجوية على قوات المعارضة في حلب وضواحي دمشق.

وأضافت أن واشنطن طالبت نظام الأسد بالتوقف فورا عن تصعيد الهجمات في حلب وداريا، وعن حصار المدن وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية "الوزير جون كيري عبر عن هذه المخاوف خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق اليوم وحثه على الضغط على النظام للتوقف فورا عن شن غارات جوية على قوات المعارضة والمدنيين الأبرياء في حلب وضواحي دمشق".

وكانت روسيا قد اقترحت الأسبوع الماضي على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شن ضربات جوية مشتركة على جماعات من المعارضة السورية المسلحة منها "جبهة النصرة". وردت واشنطن بفتور على المقترحات.