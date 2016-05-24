روسيا تدعو لتهدئة 72 ساعة في الغوطة الشرقية وداريا

بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري والتي طالب فيها من موسكو الضغط على نظام الأسد للالتزام بالتهدئة.

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دعت إلى تطبيق نظام التهدئة في منطقة الغوطة الشرقية وبلدة داريا لمدة اثنتين وسبعين ساعة اعتبارا من يوم الثلاثاء باستثناء جبهة النصرة.

يأتي ذلك في ظل رفض قوات النظام التي تحاصر داريا السماح لقافلة مساعدات طبية من الدخول إلى المدينة.

هذا وأدان الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون سلسلة التفجيرات التي استهدفت مدينتي طرطوس وجبلة وأدت لمقتل نحو 148 شخصا، وأعرب بان كي مون عن قلقه الشديد إزاء تصعيد المعارك قرب دمشق وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين في حلب وإدلب وحمص وخصوصا في الحولة.

ودعا كافة أطراف النزاع في سوريا إلى التقيد باتفاق وقف الأعمال القتالية والامتناع عن مهاجمة المدنيين.

كما أضاف بأن بان كي مون طلب من جميع الدول الأعضاء التحرك بشكل جماعي وفوري وحاسم لإنهاء المأساة الجارية في سوريا.