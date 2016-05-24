لافروف: مستعدون للتنسيق مع الأكراد وأميركا بمعركة الرقة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن موسكو مستعدة للتنسيق مع التحالف الكردي العربي ومع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لشن هجوم من أجل طرد تنظيم داعش من الرقة معقله في سوريا.

وصرح لافروف خلال قمة في أوزبكستان "أقول بكل ثقة إننا مستعدون لمثل هذا التنسيق".

وأكد مسؤول أميركي الثلاثاء أن مقاتلي التحالف العربي الكردي بدأوا في تطهير مناطق تقع إلى الشمال من الرقة من مقاتلي تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي الكولونيل ستيف وارن من مقره في بغداد إن "قوات سوريا الديموقراطية بدأت عمليات لتطهير المناطق الريفية الشمالية، وهذا يضع ضغوطا على الرقة"، مؤكدا أن الجيش الأميركي سيشن غارات جوية لدعم تلك القوات التي دربتها وجهزتها الولايات المتحدة. ولم يتضح متى سيبدأ الهجوم على مدينة الرقة نفسها.

يأتي هذا بينما أعلنت قوات سوريا الديموقراطية وهي عبارة عن فصائل عربية وكردية، الثلاثاء إطلاق عملية لطرد تنظيم داعش من شمال محافظة الرقة، معقله في سوريا، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وكتبت قوات سوريا الديموقراطية على تويتر نقلا عن القيادية في هذه القوات روجدا فيلات "نبدأ عملية تحرير شمال الرقة بمشاركة جميع وحدات قوات سوريا الديموقراطية" بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.