الجبير: مشاورات مكثفة لإلزام الأسد بوقف النار

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأربعاء، إن هناك مشاورات مكثفة لإلزام الرئيس السوري بشار الأسد بوقف النار وإدخال مساعدات للمحاصرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع وزير الخارجية السعودي بنظيره الكندي.

من جانب آخر، أعلنت الخارجية الفرنسية أن جان مارك ايرو استقبل صباح اليوم ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي الخاص حول سوريا، وقد جدد وزير الخارجية "دعم فرنسا لمهمة دي ميستورا، وعبّر عن القلق الكبير إزاء الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية والعقبات التي يضعها النظام السوري أمام إيصال المساعدات الإنسانية في مخالفة لالتزاماته وللمطالب الدولية التي تكررت خلال اجتماع فيينا قبل أسبوع لمجموعة الدعم الدولية".

وجاء في بيان الخارجية أيضاً أن جان مارك ايرو شدد خلال الاجتماع على ضرورة "تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تطبيقاً للقرار الدولي 2254"، وتمنى البيان الفرنسي أن "تسمح الأوضاع على الأرض باستئناف سريع للمفاوضات" بين المعارضة والنظام.