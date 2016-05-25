الحريري: لا تنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والائتلاف

قال نصر الحريري، عضو الائتلاف الوطني السوري، إنه لا يوجد تنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والائتلاف في ما يعرف بعملية تحرير الرقة، مضيفا أن القوات لم تكن يوما جزءا من المعارضة السورية.

هذا وتستمر المعارك بين عناصر تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقصف لطائرات التحالف الدولي في ريفي تل أبيض وعين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وبحسب المرصد السوري، فإن قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها تمكنت من السيطرة على مزرعة قرتاجة.

وأفاد المرصد بأن الهدف من العملية في مرحلتها الأولى تحقيق تقدم واسع والسيطرة على كامل مثلث تل أبيض - الفرقة 17 - عين عيسى، في شمال وشمال غرب مدينة الرقة.