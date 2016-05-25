الرقة.. داعش "يحتمي" بالمدنيين و"النمرودية" خارج قبضته

تتواصل المعارك بين عناصر تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقصف لطائرات التحالف الدولي في ريفي تل أبيض وعين عيسى بريف الرقة الشمالي بسوريا.

وبحسب المرصد السوري تمكنت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها من السيطرة على مزرعة قرتاجة.

وأضاف أن الهدف من العلمية في مرحلتها الأولى تحقيق تقدم واسع والسيطرة على كامل مثلث تل أبيض - الفرقة 17 - عين عيسى. في شمال وشمال غرب مدينة الرقة. وذكر المرصد أن التحالف الدولي كثف غاراته على مواقع داعش في ريف الرقة الشمالي، وقتل 22 عنصراً على الأقل من التنظيم خلال اليوم الأول.

دروع بشرية

وفي حين تمكنت بعض العائلات من النزوح من مدينة الرقة، بقي الكثير من المدنيين داخلها، وسط معلومات عن استخدام السكان المدنيين دروعا بشرية.

وقد أفاد ناشطون سوريون بأن داعش يستخدم المدنيين في مدينة الرقة دروعا بشرية لتجنب الضربات الجوية، بعد منعهم من مغادرة المدينة .واعتبروا أن ذلك سيعقّد العمليات العسكرية لإخراج التنظيم من هذه المدينة.