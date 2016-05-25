روسيا: أوقفنا ضرب "النصرة" مؤقتاً في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، وقفا مؤقتا للضربات الجوية على جبهة النصرة في سوريا.

وأضافت في بيان أنها تلقت طلبات من عدة جماعات مسلحة خاصة في دمشق وحلب تطلب فترة توقف في الضربات الجوية.

وقالت الوزارة إنها قررت بعد وضع هذه الطلبات في الاعتبار منح المزيد من الوقت قبل أن تستأنف ضرباتها الجوية ضد مواقع جبهة النصرة.

وكانت روسيا قد اقترحت الأسبوع الماضي على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، شن ضربات جوية مشتركة على جماعات من المعارضة السورية المسلحة منها "جبهة النصرة".

إلا أن الخارجية الأميركية نفت مناقشة شن عمليات مشتركة في سوريا مع الجانب الروسي، وذلك ردا على ما ذكرته وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي جون كيري هاتفياً مقترحات موسكو للقيام بعمليات مشتركة ضد المسلحين الذين لا يلتزمون بوقف إطلاق النار في سوريا.