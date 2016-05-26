معتقلو سجن حماة يسيطرون عليه بالكامل ويأسرون أمنيين

نفذ معتقلو سجن حماة المركزي عصياناً جديداً بعد رفض قوات النظام إخراج عدد منهم بناء على اتفاق بين الطرفين يقضي بالإفراج عن المعتقلين على دفعات مقابل إنهاء الاعتصام.

وأفادت شبكة سوريا مباشر، نقلاً عن مصادر من داخل السجن، بسيطرة المعتقلين على كامل السجن وصولاً إلى باب القيادة إلى جانب أسر ضابط برتبة مقدم وعدد من عناصر الأمن.

يذكر أن هذا العصيان هو الثاني بعد أقل من شهر، حيث حاولت إدارة السجن بداية اقتياد أربعة سجناء لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، إلا أن المطلوبين رفضوا ذلك لتقوم قوات النظام باستعمال القوة لأخذهم فتطور الوضع إلى عصيان.

بدورها، أشارت صحيفة هافينغتون بوست إلى فتح خط مباشر مع المعتقلين للتفاوض معهم، فيما تحدثت مصادر عن إطلاق سراح تسعة معتقلين من قائمة تضم عشرة أسماء وتحفظت على العاشر بحجة أنه مطلوب لمحكمة أخرى.