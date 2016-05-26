280 ألف قتيل.. حصيلة جديدة للنزاع السوري

تسبب النزاع الدامي الذي تشهده سوريا منذ أذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 280 ألف شخص، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وأفاد المرصد بتمكنه من توثيق مقتل "282,283 شخصا منذ 18 آذار/مارس من العام 2011 حتى فجر الخميس"، مشيرا إلى أن بينهم "81,436 مدنيا ضمنهم 14,040 طفلا على الأقل".

وأحصى المرصد مقتل 48,568 مقاتلا من الفصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية المكون الأبرز فيها.

في المقابل، قتل 101,662 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم 56,609 جنديا سوريا، و1247 مقاتلا من حزب الله اللبناني.

كما قتل 47,095 عنصرا من الفصائل المتطرفة، بينهم مقاتلون من جبهة النصرة وتنظيم داعش.

ووثق المرصد كذلك مقتل 3522 شخصا مجهولي الهوية.

وهذه الحصيلة هي الأولى للمرصد منذ دخول اتفاق وقف الأعمال القتالية بموجب اتفاق روسي أميركي حيز التنفيذ في 27 شباط/فبراير الماضي في مناطق سورية عدة.

وساهم هذا الاتفاق رغم انهياره خصوصا في مدينة حلب (شمال) بتراجع حدة القتال وانخفاض حصيلة القتلى اليومية.

وأفاد المرصد في حصيلته السابقة في 23 شباط/فبراير بمقتل 271,138 شخصا.