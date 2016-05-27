المعارضة تأسر عناصر تابعين للنظام بريف دمشق الغربي

تواصلت الاشتباكات بين قوات النظام وكتائب المعارضة حول بلدة ديرخبية بريف دمشق الغربي، وسط أنباء عن أسر المعارضة لثمانية عناصر من اللجان الشعبية التابعة للنظام.

كما تعرضت بلدة داريا لقصف صاروخي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

من جهتها، نفذت طائرات حربية صباح اليوم ثلاث غارات على مناطق في مدينتي أريحا وسرمين.

وواصلت قوات الأسد، والميليشيات المساندة لها، قصف قرية الزارة (في حماة) التي خسرتها قبل أسابيع في محاولة لاستعادتها.

من ناحيته، نفذ تنظيم "داعش" هجوماً عنيفاً على أعزاز بريف حلب الشمالي. ونجح بالسيطرة على أجزاء من بلدة كلجبرين.