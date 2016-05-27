داعش يتقدم أمام مقاتلين سوريين قرب الحدود التركية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إرهابيي تنظيم داعش انتزعوا السيطرة على أراض من مقاتلين سوريين في منطقة قرب الحدود مع تركيا، اليوم الجمعة، وإنهم قريبون من فرض حصار كامل على مدينة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وأضاف المرصد أن المتطرفين سيطروا على عدد من القرى حول مدينة مارع شمالي حلب، وإنهم يقتربون من فرض حصار كامل عليها.

وقربهم هذا التقدم أيضا من أعزاز، وهي مدينة تقع على بعد ستة كيلومترات من تركيا.

وتحصل الجماعات المسلحة التي تحارب داعش في المنطقة التي تعتبرها واشنطن مهمة استراتيجيا على أسلحة عن طريق تركيا.