100 ألف سوري عالقون قرب حدود تركيا مع تقدم داعش

حذرت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة من أن نحو مئة ألف مدني في سوريا عالقون بين الحدود التركية ومناطق الاشتباك بين الفصائل المقاتلة وتنظيم داعش، الذي أحرز تقدما في ريف حلب الشمالي، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون محليون.

وأبدت المنظمة في بيان "قلقها الشديد" إزاء "مصير ما يقدر بمئة ألف شخص عالقين بين الحدود التركية وخطوط الجبهات" بين تنظيم داعش والفصائل المعارضة في ريف حلب الشمالي.

فيما أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من جهتها إلى أن عدد العالقين قرب الحدود التركية قد يصل إلى 165 ألف سوري، وفق تغريدة للباحث في المنظمة جيري سمبسون على موقع تويتر.

إلى ذلك، شنّ داعش هجوما "مفاجئا" بعد منتصف ليل الخميس الجمعة في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية، وفق ما أفاد المرصد.

كما أعلن مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن التنظيم "استطاع السيطرة على خمس قرى كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة في تقدم هو الأبرز للمتطرفين في المنطقة منذ العام 2014".

وتمكن التنظيم بهذا التقدم من "قطع طرق الإمداد الواصلة بين مدينة إعزاز ومدينة مارع" ثاني أكبر المعاقل المتبقية للفصائل في محافظة حلب بعد إعزاز، وفق المرصد.