150 ضربة للتحالف ضد مواقع داعش قرب الرقة

نفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 150 ضربة على الأقل استهدفت مواقع تنظيم داعش لدعم الهجوم، الذي بدأته قوات سوريا الديمقراطية على معاقل التنظيم، وفق ما أفاد الجمعة المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتوفر غارات التحالف وكذلك قوات أميركية خاصة على الأرض الدعم والإسناد لقوات سوريا الديمقراطية التي بدأت هجومها الثلاثاء في ريف الرقة.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن "ترافقت الاشتباكات مع تنفيذ طائرات التحالف الدولي 150 ضربة على الأقل استهدفت مواقع عناصر تنظيم داعش في ريفي عين عيسى وتل أبيض".

وأضاف عبدالرحمن لفرانس برس "هناك تكثيف كبير في الضربات لكن كانت الأقوى في أول يوم للهجوم"، موضحا أن كل صاروخ تطلقه طائرة يشكل "ضربة".

وأكد التحالف الدولي تنفيذ ضربات بالقرب من عين عيسى والرقة.

فيما أضاف المرصد أنه "تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق تقدم في ريف عين عيسى لنحو 5 كلم، والسيطرة على نحو 10 قرى ومزارع منها النمرودية وقرتاجة وحضريات الخليل والوسطى وفاطسة إضافة لمزارع أخرى قريبة منها".

وأكد أن الاشتباكات وضربات التحالف أسفرت منذ الثلاثاء "عن مقتل ما لا يقل عن 31 عنصراً من تنظيم داعش، إضافة لمعلومات عن خسائر بشرية مؤكدة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية يتم التكتم عليها من قبل القوات".

وقال رامي عبدالرحمن "لا يوجد قتلى من المدنيين، لأن القرى والحقول التي تشهد معارك شبه خالية من المدنيين".

أما داعش داخل الرقة "فالتنظيم لا يعطي تصاريح خروج للسكان الراغبين بالمغادرة، وأصبح الخروج صعبا حتى للمرضى".

وتمكنت بعض العائلات من الهروب من المدينة باتجاه محافظة إدلب إلى الغرب وهي مناطق تسيطر عليها فصائل من المعارضة وجبهة النصرة.