الأمم المتحدة تدعو نظام سوريا التوقف عن عرقلة المساعدات

طالب مسؤول بالأمم المتحدة النظام السوري وبعض جماعات المعارضة اليوم الجمعة بالتوقف عن التدخل في تسليم المساعدات الغذائية والطبية للمدنيين المحاصرين في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها.

وقال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة بمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة "استمرار استخدام الحصار والتجويع كسلاح في الحرب أمر يستحق اللوم".

وأضاف قائلا "استنادا إلى أحدث المعلومات تشير تقديراتنا الحالية إلى أن نحو 592700 شخص يعيشون في مناطق محاصرة" موضحا أن أغلبها تطوقها قوات النظام السوري.

وقال أوبراين إن الحكومة وبدرجة أقل بعض جماعات المعارضة التي تقاتل بعضها وتقاتل الحكومة تتدخل عمدا وتقيد تسليم المساعدات.