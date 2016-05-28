ريف حلب.. الحر يتصدى لداعش في مارع ويقتل 30 متطرفاً

قصفت قوات النظام مناطق في بلدة حريتان بريف حلب الشمالي، بينما تعرضت مناطق في حيي باب النيرب والميسر بمدينة حلب، لقصف من قوات النظام، وأنباء عن سقوط جرحى.

في حين ضربت طائرات حربية مناطق في حيي بني زيد وبستان الباشا، ترافق ذلك مع سقوط عدة قذائف هاون على مناطق سيطرة قوات النظام في حي الميدان والجابرية والسليمانية ومناطق أخرى تسيطر عليها قوات النظام بمدينة حلب، ما أسفر عن أضرار مادية، ومعلومات مؤكدة عن سقوط جرحى.

إلى ذلك بلغ عدد قتلى المعارضة 3 جراء إصابتهم في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على مواقع ومقار للفصائل قرب دوار جسر الحج بمدينة حلب.

واستهدفت الطائرات الحربية مناطق في بلدة حيان، ما أدى لدمار في ممتلكات مواطنين ومسجد في البلدة.

ويشهد ريف حلب الشمالي معارك عنيفة بين الجيش الحر وتنظيم "داعش"، حيث يحاول التنظيم السيطرة على مدينة اعزاز ومارع، آخر معاقل الثوار شمال حلب.

وأكد الثوار تمكنهم من صد هجوم للتنظيم وقتل 30 عنصراً من "داعش" في محيط مدينة مارع، بعد أن شنّ مسلحو التنظيم هجومهم من محاور كلجبرين وتلالين وسنبل القريبة من المدينة، بعد تمكنهم من حصارها يوم أمس من ثلاث جهات، في حين تفرض قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على الجهة الغربية لمارع.