الرقة بعد داعش.. نظام فيدرالي وتطهير عرقي

صدرت تصريحات مثيرة للجدل عن مسؤول كردي في حزب الاتحاد الديمقراطي أن مدينة الرقة ستنضم تلقائيا إلى النظام الفدرالي الكردي بعد تحريرها، باعتبار أن الأكراد هم من يتولون الدور الرئيسي في المعارك ضد داعش، وهو ما رفضته المعارضة السورية جملة وتفصيلا، وأعربت من مخاوفها من حصول عمليات تطهير عرقي في تلك المنطقة.

مع اقتراب معركة الرقة والتي ستتولى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن الدور الرئيسي فيها، تزداد التساؤلات حول ما يخطط للمدينة بعد تحريرها من قبضة داعش.

وعلى الرغم أن قوات سوريا الديمقراطية هي فصيل يضم قوات من الأكراد والعرب السوريين، لكن الهيمنة على القيادة تظل للفصائل الكردية.

ويقطن محافظة الرقة العرب السوريون بالمجمل، ولا تحتوي مناطق كردية مهمة، لذلك لطالما رفض الأكراد خوض هذه المعركة، حتى وقت قريب عندما قرعت واشنطن طبول الحرب على داعش في معقلهم السوري.

كما بدأت التصريحات المثيرة للجدل حول مرحلة بعد ما بعد داعش، وذلك مع توارد الأنباء عن تجمع المقاتلين في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، تحضيرا لإطلاق المعركة التي وصفت بأنها ستكون سريعة وحاسمة وبدعم مباشر من طيران التحالف الدولي.

واعتبر قيادي كردي في حزب الاتحاد الديمقراطي أنه من المنطقي أن تنضم المدينة بعد تحريرها تلقائيا إلى النظام الفدرالي الذي يعمل الأكراد على إنشاءه شمال سوريا، باعتبار أنهم سيتولون الدور الرئيسي في المعارك ضد داعش.

ما تكلم عنه المسؤول الكردي هو ضم محافظة الرقة الغنية بالنفط والمصادر المائية إلى ما يطلق عليه الأكراد إقليم روج آفا او شرق كردستان، والذي تضم حاليا أربع مناطق منفصلة جغرافيا بمحاذاة الحدود التركية وهي عفرين وعين العرب والجزيرة وتل أبيض.

أما رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، فلم ينف تماما هذه التصريحات، لكن أكد أنه لا يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة حول مرحلة ما بعد تحرير الرقة من داعش.

وأشار إلى أن السيناريو الأكثر واقعية برأيه سيكون تشكيل مجالس إدارة محلية تدير المحافظة بشكل مستقل، كما حصل في المناطق الأخرى التي حررها الأكراد من داعش، واعتبر أن بلدة تل أبيض بريف الرقة ربما تكون أفضل مثال على ذلك.

وتدار حاليا بلدة تل أبيض التي يشكل سكانها العرب أكثر من النصف من خلال مجالس محلية كردية أعلنت في أكتوبر الماضي ضمها إلى الأقاليم الكردية شمال سوريا.