حلب في خطر.. داعش يعزل مارع عن اعزاز

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عشرات قتلوا في الاشتباكات بين تنظيم داعش والمعارضة السورية قرب الحدود التركية على مدى اليومين الماضيين، حيث يواصل التنظيم هجوما أدى إلى مكاسب ميدانية سريعة.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن مقاتلي التنظيم دخلوا مدينة مارع التي تسيطر عليها المعارضة في وقت مبكر يوم السبت في هجوم بسيارتين ملغومتين على الأقل مشيرا إلى استمرار الاشتباكات.

إلى ذلك، تابع المرصد أن التقدم الذي حققه التنظيم أمس الجمعة وتمكن بموجبه من عزل مارع عن بلدة اعزاز الخاضعة أيضا للمعارضة يمثل أكبر مكسب للتنظيم في حلب خلال عامين.

ويقاتل التنظيم فصائل معارضة منضوية تحت لواء الجيش السوري لحر منذ العام الماضي، لكن الاشتباكات احتدمت في الأسابيع الأخيرة.

فيما أضاف المرصد أن 27 مدنيا على الأقل و41 مقاتلا قتلوا في اليومين الماضيين.

وأكد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش شن غارات جوية على بعض مواقع التنظيم في واحدة من البلدتين.