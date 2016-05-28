ارتفاع عدد المحاصرين من المدنيين السوريين إلى 600 ألف

قال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن اوبريان الجمعة إن عدد المدنيين السوريين المحاصرين من قبل مجموعات مسلحة أو قوات النظام السوري ارتفع بـ 75 ألفا ليبلغ 592 ألفا و700 شخص.

وأوضح المسؤول أن الرقم السابق كان 517 ألفا و700 مدني لكن مدنيين آخرين باتوا محاصرين منذ آذار/مارس 2016 في حي الواعر بحمص الذي تحاول قوات النظام استعادته.

وبحسب المصدر ذاته فإن 452 ألفا و700 محاصرون من قوات النظام خصوصا في ريف دمشق.

وهناك 110 آلاف شخص محاصرون من "تنظيم داعش" في دير الزور (شرق) و20 الفا محاصرون من "جبهة النصرة " ومجموعات اخرى في ادلب.

وهناك عشرة آلاف محاصرون من مجموعات مسلحة والجيش السوري في مخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق.

وعلق المسؤول الدولي قائلا "هذه الارقام صادمة لانها تظهر تدهورا واضحا لوضع المدنيين في الوقت الذي تسري فيه هدنة وقف الاعمال القتالية" في سوريا منذ نهاية شباط/فبراير 2016.

واضاف "يجب ان تنتهي فورا العقوبة التي يعانيها المدنيون" مبديا اسفه لكون "تدخل وتضييقات اطراف النزاع، وخصوصا النظام ، مازالت تمنع وصولا فعالا للمساعدة" للمدنيين السوريين.

واكد مجددا انه في حال استمرار العراقيل وعدم تمكن قوافل برية من الوصول الى المناطق المحاصرة، فان الامم المتحدة تعتزم بداية من الاول من حزيران/يونيو القاء المساعدة بالطائرات.

وقال ان النظام السوري لم يسمح للأمم المتحدة بنجدة سوى 14 بلدة وعرة المنافذ في حين طلبت الامم المتحدة الوصول الى 35 بلدة ضمنها حلب والواعر.

وتعد مسالة تحسين وصول المساعدات الانسانية من الملفات التي تعوق استئناف المفاوضات السورية في جنيف.

وكان المبعوث الدولي إلى سوريا أعلن الخميس انه لا ينوي استئناف هذه المفاوضات قبل اسبوعين او ثلاثة.