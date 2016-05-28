سوريا.. مقتل 39 عنصراً من داعش في الرقة

قتل ما لا يقل عن 39 عنصراً من تنظيم "داعش"، بينهم قيادي فرنسي الجنسية، جراء اشتباكات التنظيم المتواصلة مع قوات سوريا الديمقراطية وقصف طائرات التحالف على ريفي الرقة الشمالي والشمالي الغربي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتواصلت الاشتباكات بين الطرفين بريف تل أبيض الجنوبي وريف عين عيسى الواقعتين بمثلث تل أبيض، والذي تحاول قوات سوريا الديمقراطية السيطرة عليه وطرد التنظيم منه، للوصول إلى الأطراف الشمالية لمدينة الرقة.

ن جهة أخرى، صدرت تصريحات مثيرة للجدل عن مسؤول كردي في حزب الاتحاد الديمقراطي تفيد بأن مدينة الرقة ستنضم تلقائياً إلى النظام الفدرالي الكردي بعد تحريرها، باعتبار أن الأكراد هم من يتولون الدور الرئيسي في المعارك ضد "داعش"، وهو ما رفضته المعارضة السورية جملة وتفصيلاً، معربة من مخاوفها من حصول عمليات تطهير عرقي في تلك المنطقة.