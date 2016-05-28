ماليزيا تستقبل 68 لاجئاً سورياً

استقبلت الحكومة الماليزية، السبت، 68 لاجئا سورياً من بينهم 31 طفلاً من أصل 3 آلاف لاجئ تأمل بإيوائهم مع ترقب وصول مئات آخرين قريباً.

وفي ديسمبر استقبلت ماليزيا دفعة أولى من 11 لاجئاً سورياً لديهم أقارب في هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا.

وصرح نائب رئيس الوزراء زاهد حميدي أن اللاجئين الذين أتوا جواً من لبنان سيسمح لهم بالعمل بينما سيدرج الأطفال في مدارس حكومية.

وقال حميدي أمام صحافيين بعد وصول الدفعة الثانية من اللاجئين إن "ماليزيا ستستقبل ثلاثة آلاف لاجئ سوري".

وقال إن "200 لاجئ آخرين سيحضرون في الأشهر القليلة المقبلة".

وتابع أنهم سيحصلون على مساعدة مالية ومكان للسكن خلال إقامتهم "المؤقتة" على أن تؤمن منظمات غير حكومية دعماً إنسانياً.

وفي أكتوبر أعلن رئيس الوزراء نجيب رزاق أن ماليزيا ستستقبل 3 آلاف لاجئ سوري في السنوات الثلاث المقبلة للمساعدة في أزمة اللاجئين.

ولم توقع ماليزيا معاهدة الأمم المتحدة حول اللاجئين لذلك ليس لديها قوانين لحمايتهم مع أنها تستقبلهم بشكل مؤقت. ويعتبر اللاجئون مبدئياً مهاجرين غير شرعيين ولا يحق لهم البحث عن عمل.