اشتباكات عنيفة في محيط مارع و6 آلاف مدني ينزحون

لا تزال الاشتباكات دائرة بين فصائل المعارضة السورية وعناصر داعش في محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي. وأفادت الأنباء عن اتخاذ مجموعة من التنظيم لمدنيين في أحد المنازل دروعاً بشرية في مارع بعد محاصرتها من قبل الثوار.

ويحاول تنظيم "داعش" منذ صباح السبت، اقتحام مدينة مارع من ثلاثة محاور، بعد أن حوصرت المدينة قبل يوم، إثر تقدم التنظيم وسيطرته على عدة قرى في ريف حلب الشمالي.

نزوح 6 آلاف شخص معظمهم نساء وأطفال

في المقابل، تمكن أكثر من 6 آلاف مدني من الهرب من ريف حلب الشمالي غالبيتهم من مدينة مارع التي يحاول داعش اقتحامها، بعد سماح قوات سوريا الديموقراطية لهم بالمرور في مناطق تحت سيطرتها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الأحد.

وأشار المرصد إلى أن غالبية النازحين من النساء والأطفال الذين تمكنوا من الفرار من مناطق في ريف حلب الشمالي سيطر عليها داعش في اليومين الأخيرين أو يحاول اقتحامها وتحديداً مدينة مارع وقرية الشيخ عيسى المجاورة".

وأضاف أن "النازحين وصلوا ليل السبت إلى مناطق في ريفي حلب الغربي والشمالي الغربي تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية بعدما سمحت لهم بالمرور من مارع إلى الشيخ عيسى باتجاه تل رفعت وعفرين".

وتحاصر قوات سوريا الديموقراطية مدينة مارع التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة ومعارضة من جهة الغرب، فيما تحاصرها قوات النظام من الجنوب وتنظيم داعش من جهتي الشرق والشمال.

وأعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية السبت أن نحو "4600 عائلة" تمكنت من الفرار من هجوم داعش وتقدمه في القرى المحيطة بمارع ونجحت في الوصول إلى مدينة أعزاز والمنطقة الحدودية مع تركيا.

ويخوض داعش معارك ضد الفصائل المقاتلة على أطراف مارع في محاولة لاقتحام المدينة، بعدما تمكن فجر الجمعة من السيطرة على خمس قرى أهمها كلجبرين وكفركلبين اللتين تقعان على طريق الامداد الوحيد الذي كان يربط مارع بأعزاز، أبرز المعاقل المتبقية للفصائل في محافظة حلب.

ودفع هجوم داعش المفاجئ في ريف حلب الشمالي المنظمات الدولية والطبية إلى ابداء خشيتها حول مصير نحو 165 ألف نازح باتوا عالقين بين مناطق الاشتباكات القريبة والحدود التركية المقفلة.