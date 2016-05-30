مصرع أسترالي يقاتل مع وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا

أوردت الصحف الأسترالية، الاثنين، أن عسكريا أستراليا سابقا في الأربعين، قتل في سوريا، حيث كان يقاتل في صفوف الأكراد ضد تنظيم داعش.

وقتل ثلاثة أستراليين على الأقل يحاربون إلى جانب الأكراد منذ بدء النزاع في سوريا.

وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية على فيسبوك أن جيمي برايت قتل مع ثلاثة يحاربون في صفوف الأكراد.

وقال أسترالي كان يقاتل إلى جانب برايت لشبكة "نيوز كوربوريشن أستراليا" إن هذا الأخير "قتل قبل ثلاثة أو أربعة أيام".

وتابع المصدر أن برايت توجه إلى سوريا مطلع العام 2015، مضيفا "لقد استنتج أن الحكومات لا تفعل شيئا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أنه يتعذر عليها في الوقت الحالي تأكيد أو نفي وفاة برايت.

وقتل أستراليان آخران على الأقل هما ريس هاردينغ واشلي جونستون في العام 2015 بعد انضمامها إلى صفوف المقاتلين الأكراد ضد التنظيم الجهادي،.

ويحظر القانون الأسترالي على المواطنين حمل السلاح لصالح أي طرف في النزاع في سوريا