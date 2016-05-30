مقتل 28 من داعش في قصف تركي شمالي حلب

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الاثنين، مقتل 28 على الأقل من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في قصف تركي بالمدفعية وراجمات الصواريخ، على أهداف تابعة للتنظيم شمالي حلب السورية أمس.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الأركان، أن وسائل الاستطلاع والمراقبة حددت 58 هدفا تابعا للتنظيم شمالي حلب، ومن ثم تم قصفها بواسطة المدفعية وراجمات الصواريخ، التي تم نشرها على حدود تركيا مع سوريا، في إطار عمليات "الرد بالمثل"، على هجمات التنظيم التي تستهدف الأراضي التركية.

وأفاد البيان، أن القصف أسفر، وفقا لمعلومات أولية، عن مقتل 28 على الأقل من عناصر التنظيم، وتدمير عربتين محملتين بالمتفجرات تابعتين له.