استقالة علوش تكشف "تحركات مهمة" للمعارضة السورية

تتجه المعارضة السورية إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي، وذلك على خلفية التطورات الميدانية والسياسية المتلاحقة، إذ كشفت استقالة كبير المفاوضين السوريين محمد علوش عن تحركات على كافة الأصعدة لأجل زيادة قوة المعارضة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار في هذا السياق المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط، إلى أن الهيئة ستجتمع في غضون 10 أيام للنظر بتشكيلة الوفد المفاوض إلى جنيف، كما أكد المسلط في اتصال مع العربية أن الهيئة لم تبت بعد باعتذار علوش عن الاستمرار في مهام منصبه.

ومن جهته، تحدثت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية منذر ماخوس، عن انفتاح لضم أطياف أخرى من المعارضة وأهمها المعارضة الممثلة بوفدي موسكو والقاهرة.

أما العميد أسعد عوض الزعبي رئيس الوفد المفاوض، فكشف عن تعرض هيئة التفاوض لضغوط كبيرة لتغيير مبادئ الحل السياسي.

إلى ذلك، تسعى المعارضة السورية من توسيع دائرتها إلى الاستفادة من الخبرات الدبلوماسية والقانونية لمعارضين آخرين، بحسب مراقبين، في جولة المباحثات المقبلة والتي لم يحدد ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا أي موعد لاستئنافها حتى الآن.