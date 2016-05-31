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تركيا تتهم روسيا بقتل 60 مدنيا في إدلب.. وموسكو تنفي

المصدر: أنقرة - رويترز
عناصر الإسعاف يحملون أحد المصابين في إدلب
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قالت تركيا، اليوم الثلاثاء، إن ضربات جوية عنيفة شنتها طائرات روسية على مستشفى ومسجد في مدينة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مدنياً، وإصابة نحو 200 شخص.

ودعت الخارجية التركية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني المجتمع الدولي إلى التحرك سريعاً ضد ما وصفته بجرائم النظامين الروسي والسوري "التي لا يمكن تبريرها".

من جهة أخرى، نفت روسيا بغضب شن طائراتها ضربات جوية الليلة الماضية في مدينة إدلب السورية.

وأضاف إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان: "لم تنفذ الطائرات الروسية أي مهام قتالية ولا أي ضربات جوية في محافظة إدلب".

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