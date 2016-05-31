حشود المعارضة السورية تتقدم نحو مارع.. وتركيا تتدخل

كشفت صور نشرها ناشطون سوريون عن حشود لكتائب المعارضة في محيط بلدة مارع في ريف حلب الشمالي على الحدود السورية التركية، استعداداً لشنّ هجوم على مواقع داعش الذي خاض معارك عنيفة في محيط المدينة، حيث تستمر الاشتباكات بين مسلحي داعش والمعارضة في بلدة مارع مع سقوط العشرات من القتلى حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهدت بلدات وقرى يحاول داعش السيطرة عليها في ظل اشتباكات مارع نزوح 6 آلاف مدني، بعد سماح قوات سوريا الديمقراطية لهم بالمرور عبر مناطق تحت سيطرتها.

وكشفت صور عن حشد قوات المعارضة لعناصرها استعداداً لشنّ هجوم مضاد على تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي وتحديدا القرى المجاورة لمارع.

فيما شهد الطرف الآخر من شمال حلب تدخلا تركيا، حيث نقلت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية التركية عن بيان عسكري قوله إن الجيش التركي قتل 28 من مقاتلي داعش في قصف شمالي مدينة حلب السورية.

وأضافت أن الهجوم أصاب 58 هدفا لتنظيم داعش بنيران مدفعية وقاذفات صواريخ.