سجن حماة.. عصيان مستمر والأسد يقطع عنه الطعام والماء

يستمر مئات المعتقلين في سجن حماة المركزي بتنفيذ عصيانهم لليوم الثالث على التوالي، بعدما تمكن السجناء قبل 3 أيام من احتجاز قائد شرطة حماة ومدير سجنها المركزي ونحو 9 عناصر من الأمن.

فيما تستمر سلطات السجن بقطع الاتصالات والكهرباء والماء والمواد الغذائية عن السجن، وسط أوضاع إنسانية سيئة يعيشها السجناء.

وتحاول قوات النظام من خلال فرض الحصار على السجناء ومنع المواد والكهرباء والماء من الوصول إلى السجن، إجبار السجناء على إنهاء الاستعصاء الذي يطالبون من خلاله بالإفراج عنهم بشكل فوري وجماعي ودون محاكمات وبضمانات من منظمات وجهات دولية.