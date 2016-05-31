سوريا.. تراجع أممي بإسقاط مساعدات جواً بدءاً من يوم غد

يبدو أن الأمم المتحدة تراجعت عن وعدها، قبل يوم من الموعد المقرر لإسقاط الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية جواً في سوريا، بعد تصريحات للمبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، قال فيها إن إسقاط المساعدات جواً صعب من دون موافقة النظام السوري.

في المقابل، تدفع بريطانيا في اتجاه إنزال المساعدات بشكل منفرد، حيث أكد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السابق، اللورد آشداون، أن إسقاط المساعدات جواً هو السبيل الوحيد أمام المجتمع الدولي لإنقاذ آلاف المحاصرين في المدن السورية، لاسيما بعد منع النظام السوري للقوافل البرية من الوصول إلى آلاف المدنيين المحاصرين.